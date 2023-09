Durante quatro dias, Portugal será a capital mundial do chocolate e cacau

“Realizar o Chocolat Festival na Europa tem um propósito bem definido: criar a conexão direta entre todos os elos da cadeia produtiva do chocolate de origem ao consumidor final”, afirma Marco Lessa, CEO do Grupo M21 e idealizador do Chocolat Festival, que está na sua 33ª edição.

Com chefs a esculpir esculturas de chocolate ao vivo, degustação de algumas das principais marcas do planeta, uma Chocoland para miúdos e espaços para discutir temas como harmonização com vinho ou café e modelos agroflorestais de cacau, o Chocolat Festival Portugal agrega inúmeras iniciativas dentro de um só lugar. Nesta edição, serão 15 showcookings, 11 workshops, além de dez painéis no Fórum Internacional do Chocolate e Cacau. Todas as ações serão comandadas por especialistas de países como Portugal, Brasil, França, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Venezuela e Costa Rica, entre outros.

“O evento ajuda a expandir o conhecimento sobre as delícias derivadas do cacau e promove as marcas de origem, as pequenas indústrias, o agronegócio, o turismo, os benefícios para saúde e a gastronomia. O evento vai reunir produtores de cacau, empreendedores de chocolate, chefs e autoridades no assunto para compartilhar as suas paixões e conhecimentos com o público", afirma Marco Lessa.

WOW

A felicidade é partilhada por Pedro Araújo, criador do Museu do Chocolate, no WOW, em Gaia: “Estou seguro de que o nosso Museu do Chocolate é um dos melhores do mundo, independente e com um enorme rigor académico em toda a informação. Estou também consciente que a marca que aqui produzimos – a Vinte Vinte, é uma marca de chocolate feito do Porto para o mundo e tem como missão agregar valor e exponenciar a expansão do chocolate ‘bean-to-bar’”.

Temática do ano: “A definição de terroir e o sentimento de pertença”

Para participar na programação do Chocolat Festival Portugal vários profissionais e especialistas do mundo do chocolate estão confirmados. Entre eles, destacam-se Chloé Doutre Roussel (França), consultora de várias marcas bean-to-bar, jurada nos Academy of Chocolate Awards, no Northwest Chocolate Festival, e membro do Conselho Consultivo da Fine Chocolate Industry Association (FCIA). Spencer Hyman (Reino Unido), fundador da Cocoa Runners e promotor do chocolate bean-to-bar no continente europeu, regressa ao festival. Mikkel Friis-Holm (Dinamarca) é um dos mais antigos e dos mais conceituados chocolateiros bean-to-bar. É uma figura incontornável da arte de fazer chocolate e dá o nome à sua marca: Friis Holm. María Jiménez (Costa Rica) trabalha com uma das mais antigas distribuidoras de cacau fino da Europa – a Daarnhauwer & Co. Além disso, é especialista em análise sensorial do cacau e membro do painel da Fine and Flavour da International Cocoa Organization (ICCO). Estes são apenas alguns dos nomes que vão marcar presença no festival, participando em workshops e debatendo os mais determinantes temas.

No centro das conversas e discussões deste ano estará a temática “A definição de terroir e o sentimento de pertença”. O terroir é o elemento fundamental que une o cacau, o vinho do Porto e também o café. É, por isso, que nesta edição se junta também a prata da casa. Paulo Pinto, Paulo Russel-Pinto, Certified Port Educator e membro da Câmara de Provadores do IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, e David Guimarães, enólogo da Taylor’s, Fonseca e Croft.

WOW

Vão ainda marcar presença as Associações Bean to Bar de Espanha, de França, do Brasil e do Japão, num importante movimento associativo que pode resultar no nascimento da Associação Bean to Bar de Portugal e que certamente vai definir os próximos passos deste movimento.

Este ano, outra novidade é a emissão ao vivo de todas as palestras do Fórum Internacional do Chocolate e Cacau e de todos os showcookings, de forma a reforçar o posicionamento internacional do festival.

Showcookings gratuitos e feira de chocolate

Para quem não pretende aprofundar conhecimentos, mas apenas o palato, convém sublinhar que os showcookings e a feira são de entrada gratuita. Nos showcokings vão marcar presença nomes como Iván Pascual (Espanha), chef pasteleiro campeão do mundo nos World Chocolate Masters 2017; Francisco Siopa (Portugal), chef executivo de pastelaria do Penha Longa Resort, da rede Ritz-Carlton; e a ainda Ricardo Costa (Portugal), chef executivo dos restaurantes do The Yeatman Hotel.

WOW

Na feira de chocolate, este ano o Chocolat Festival Portugal vai reunir as seguintes marcas: Amuzi Distillery, Be Glad, Feitoria do Cacao, MySugar, Selmi Portugal e Vinte Vinte, de Portugal; Abelha Cacau, Baianí Chocolates, Cacau do Brasil, Chocolate Moro, De Mendes, Estilo África, Kaitxo, Leyenda, Mestiço Chocolate, Natucoa, Kankel, de Espanha; Cacauway, ChOr, Da Cruz Chocolates, Melinda e Samborá, Miroh!, Terruá Tuerê e Yrerê, do Brasil; Chocolarder, Tosier, Firetree Chocolate e Cocoa Runners, do Reino Unido; Karuna Chocolate e Packint, de Itália; FJAAK Chocolates, da Noruega; Neary Nógs, da Irlanda; Manoa Chocolate, do Hawai; Qantu Chocolate, do Canadá; Hasnaa, de França; Cocoa Town, dos EUA; Daarnhouwer, da Holanda; e Consulado do Equador.

O Chocolat Festival Portugal abre as suas portas no dia 19 de outubro, das 18h00 às 22h00. Nos três dias seguintes, o evento decorre das 14h00 às 22h00.