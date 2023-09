A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana promete “um final de tarde memorável” a bordo do “Guadiana”, no maior lago artificial da Europa. Às 16h00 é hora de embarcar na Amieira Marina, em Portel, e dar início à festa que junta sushi, muita música e provas de vinhos brancos e rosés da região.

Com o pôr do sol a iluminar o evento, os convidados terão a oportunidade de brindar com vinhos brancos e rosés de seis produtores do Alentejo: Herdade do Freixo, Herdade Paço do Conde, Casa de Sabicos, Adega Mayor, Adega do Montado e Herdade do Sobroso. Os néctares serão acompanhados pelas sugestões gastronómicas de sushi do restaurante Samurai.

A festa que junta amantes da região e do vinho a bordo, e ao ritmo do DJ Bruno Pereira, termina às 20h00, momento do regresso da embarcação à Amieira Marina.

A participação nesta sunset party tem o valor de 35 euros por pessoa e a pulseira de acesso pode ser levantada antecipadamente na Rota dos Vinhos do Alentejo (R. Cinco de Outubro n.º 88, em Évora) ou no dia do evento, antes do embarque.

As inscrições no “Alqueva Sunset” podem fazer-se através do e-mail helena.direitinho@vinhosdoalentejo.pt