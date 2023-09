O Festival Nortada Beer On the Road promete animar a segunda quinzena do mês de setembro em Paredes. A festa cervejeira vai decorrer em três diferentes locais da cidade, a saber, o Parque José Guilherme, de 14 a 17 de setembro, a Praça das Comunidades em Rebordosa, de 22 a 24 de setembro, e junto à Igreja Matriz, em Gandra, de 29 setembro a 1 de outubro.

De acordo com a organização, “a programação musical já está definida para o primeiro fim de semana, no Parque José Guilherme. No dia 14 de setembro, a artista local Mariana Santos atuará às 18h00, seguida pelo Dj Sake às 20h30. No dia seguinte, Samuel Moreira e Dj Lowie animarão o público às 18h00 e 20h30, respetivamente. A festa continua no dia 16 com a Roda de Samba ‘Retrô eu Gosto’ às 16h00 e novamente às 18h00, e Dj Marcosz às 20h30. O último dia, 17 de setembro, contará com as atuações de Gui 4.0 às 16h00 e Mário Pedrosa, finalista do programa Ídolos Portugal em 2022, às 18h30. O Dj Focuz será o Dj residente ao longo do festival”.

Além da música, o Nortada Beer On the Road oferece uma variedade de atividades para toda a família, incluindo um atelier de artes, jogos de jenga e matrecos, e o tradicional jogo de beer pong.

Com entrada gratuita e o apoio da Câmara Municipal de Paredes, este evento organizado pela Cerveja Nortada.

O Nortada Beer On the Road não se limita a uma única paragem no final de setembro. De 29 de setembro a 1 de outubro, enquanto Gandra celebra junto à Igreja Matriz, Valongo festejará na Vila Beatriz, em Ermesinde, e Carcavelos no seu mercado. Estes três eventos em simultâneo prometem ser o final das edições de 2023 deste festival cervejeiro.