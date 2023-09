À semelhança do que aconteceu em 2022, a semana de realização do Porto Coffee Week conta com workshops, palestras e campeonatos dedicados ao café e com lugar em diferentes espaços na cidade do Porto. A grande novidade está no primeiro Coffee Market: um mercado na Alfândega do Porto que, de 29 de setembro a 1 de outubro, juntará num só espaço profissionais e amantes desta bebida.

A participação nos workshops durante a semana está aberta a toda a comunidade, ainda que exista uma oferta mais direcionada aos profissionais da área. Já o Coffee Market, na Alfândega do Porto, conta com talks, campeonatos e expositores de diferentes áreas, direcionando-se assim para o público em geral. Entre as dezenas de temas em debate de 25 de setembro a 1 de outubro na Porto Coffee Week encontramos palestras como “Carreira no mundo do café” ou “o consumo do café em Portugal: as três ondas do café”.

Os bilhetes para os workshops, Coffee Market, campeonatos e jantar estão à venda no site e, no caso do Coffee Market, contam com provas de café ilimitadas.

Para os amantes do café, por 8 euros, o Bilhete Coffee Market diário dá acesso aos expositores e torradores presentes, a provas de café ilimitadas, um copo de takeaway reutilizável da bodum, palestras de profissionais de múltiplas áreas durante todo o dia e ainda a assistir ao campeonato do dia.