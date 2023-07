Vinho Verde – Essência Festival, três dias de muita animação na cidade do Porto

O Vinho Verde – Essência Festival (Art, Wine, Food, Music) prepara-se para anunciar uma programação que inclui uma diversidade de experiências. De 8 a 10 de setembro, quatro dezenas de produtores da Região Demarcada dos Vinhos Verdes vão apresentar a diversidade da oferta atualmente disponível, dos vinhos brancos leves e frescos aos mais complexos, gastronómicos e longevos, nativos de castas como Alvarinho, Loureiro ou Avesso, entre tantas outras. Haverá ainda rosés, tintos atlânticos e de carácter, espumantes para brindar a todas as ocasiões.

Cinco restaurantes e outros cinco food trucks estarão em funcionamento contínuo no festival, proporcionando diferentes opções gastronómicas, das carnes na grelha aos sabores do mar, dos snacks salgados aos doces. O Gentlemen´s Market vai congregar marcas icónicas, as sessões “Mãos na Massa” desafiarão a autênticas aulas de cozinha, haverá provas conduzidas por especialistas, jogos e atividades para partilhar em família, atuações de DJs e ainda o Banquete harmonizado com uma seleção de vinhos com dedo de sommelier.

créditos: Revista de Vinhos

Também já confirmado está o cartaz diário de concertos. Sexta-feira, dia 8, o palco será de Os Azeitonas, pop rock portuense por Mário Marlon Brandão, Luísa Nena Barbosa e João Salcedo, banda já por duas vezes nomeada para o prémio “Best Portuguese Act” nos MTV Europe Music Awards, autora de hits como “Quem És Tu Miúda”, “Anda Comigo Ver os Aviões” ou “Ray-Dee-Oh”.

Sábado, dia 9, Rui Reininho, Toli César Machado e Jorge Romão são cabeças de cartaz, com a atuação dos GNR. Domingo, dia 10, haverá festa garantida a fechar, com a Roda de Samba Luso-Brasileira Cravo & Canela.

De acordo com a organização, o programa oficial da segunda edição do Vinho Verde – Essência Festival, bem como a bilheteira online, serão disponibilizados em breve.