Há muito que o “vinho do Porto, vinho de Portugal” – como diz o verso da canção – deixou de ser apenas sinónimo de fim de refeição ou de brinde a momentos especiais. Todos os dias, no WOW (Vila Nova de Gaia), há propostas para celebrar este ícone português que ganham um gosto especial no Dia do Vinho do Porto.

Exposição “Vinho do Porto: história de uma vida”

A partir de 10 de setembro e até ao final do ano, há mais um motivo para entrar no Museu do Vinho do WOW. A exposição de pintura da artista Maria José Carmezim convida a viajar pela história do vinho do Porto, ilustrando a forma e os procedimentos tradicionais de trabalho da uva nos primórdios do século XX. Na sua maioria, são rituais hoje em desuso, relembrados através da arte.

Menus de degustação harmonizados com vinho do Porto

As “melhores carnes do mundo”, como são conhecidas as do produtor espanhol El Capricho, preenchem todo o menu de degustação da steakhouse do WOW: o 1828. Contudo, este menu de degustação (68 euros por pessoa) também se faz de sabores portugueses e, por isso, pode ser totalmente harmonizado com vinhos do Porto (suplemento de 45 euros por pessoa).

Os vinhos do Porto Vintage Fonseca Guimaraens de 1998 e Taylor’s de 2018, bem como um Tawny da Croft com 10 anos acompanham a cecina de boi com quatro anos de cura, o rosbife e a chuleta com 30 dias de maturação e ainda uma tarte merengada de limão.

A curta distância, o restaurante Barão Fladgate transporta a história do vinho do Porto das caves Taylor’s (onde está inserido) até à mesa. Cada momento do menu de degustação (75 euros/pessoa) é acompanhado por uma referência diferente da centenária casa.

A refeição começa com salmão fumado artesanalmente e acompanhado por um vinho do Porto Branco – o Taylor’s Chip Dry. A seguir, o lombinho de novilho é servido com um Taylor's Late Bottled Vintage Port 2018 e, para terminar, o creme de caramelo acompanha um Tawny com 10 anos. Os vinhos podem ser substituídos por uma seleção premium, com um custo de 30 euros.

Francesinha? Sim, com molho de vinho do Porto

O mais típico dos restaurantes do WOW não poderia deixar de homenagear o vinho do Porto e não o faz apenas na extensa carta de vinhos. No menu do T&C, um dos emblemas é a Francesinha com molho de vinho do Porto.

Provas diárias na Escola de Vinho

Dez Anos Tawny, Vintage e Late Bottled Vintage (LBV) são apenas três das categorias de vinho do Porto. Quais as diferenças entre elas? A resposta a esta e outras perguntas pode ser desvendada na Escola de Vinho do WOW. “Desmistificar o Vinho: Desvendar a História e Estilos de Vinho do Porto” é uma das opções de “Mais que uma Prova”. Não são apenas provas e são mais informais do que workshops, são, por isso, “Mais que uma Prova”. Realizam-se, todos os dias, sem marcação, entre as 11h00 e as 19h00 (35€ por pessoa).

Um brinde à vista no Angel’s Share

Se o assunto é vinho ou vinho do Porto, o bar vínico do WOW não pode ficar de fora. A carta tem várias opções de vinho do Porto a copo (a partir de 6 euros) e à garrafa (a partir de 28 euros), para além de cocktails que usam esta bebida na sua composição (a partir de 10 euros).

O convite para um brinde com vista para o Porto e Douro não fica só pelo 10 de setembro. O Angel’s Share está aberto todos os dias, entre as 17h00 e a 1h00.