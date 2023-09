A última Sunset Wine Party do The Yeatman do ano acontece a partir das 19h00. O evento, que encerra a agenda de verão na cidade do Porto, promete um pôr do sol, num ambiente informal e descontraído. A seleção gastronómica, assinada pelo chef Ricardo Costa, ocupa várias salas do hotel e dá a provar mariscos da nossa costa, buffets de queijos, enchidos, ceviches e saladas frescas e coloridas. Nos terraços do hotel, distribuídos por vários espaços, saltam à vista petiscos bem conhecidos como os pastéis de bacalhau, os preguinhos especiais, os cachorrinhos da portuense Cervejaria Gazela ou sanduíches de leitão, confecionadas pelo restaurante Vidal, situado na Bairrada.

Há ainda opções capazes de fazer viajar por vários continentes e testar novos paladares. É o caso do sushi japonês do restaurante Subenshi, das pizzas italianas, da paella à Valenciana, do polvo à galega, dos tacos e nachos tipicamente mexicanos, do churrasco brasileiro, com direito a picanha, salsicha fresca, couve mineira, farofa e arroz branco, ou do típico caril indiano, acompanhado por chamuças de carne e de vegetais. Já no universo dos doces, o extenso buffet inclui verdadeiras tentações como crepes com chocolate e creme de ovos, gelados artesanais, bolas de Berlim, pão de ló de Ovar, éclairs, macarrons, pavlovas, pipocas e pastéis de nata.

A experiência só ficará completa com a harmonização vínica da garrafeira do The Yeatman, selecionada por Elisabete Fernandes, Diretora de Vinhos do Hotel. À festa juntam-se cerca de 30 produtores vínicos nacionais, que terão a oportunidade de apresentar as referências que melhor combinam com os pratos de verão, entre brancos, tintos, rosés, espumantes ou vinhos do Porto, mas também dar a conhecer as histórias e as curiosidades por detrás de cada rótulo.

A última Sunset Wine Party do ano estende-se até à 00h00. A entrada no evento tem o custo de 110, euros por pessoa, até ao dia 11 de setembro, e pode ser marcada através do site do hotel.