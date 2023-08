Além dos clássicos, a carta do Ático Rooftop apresenta novos cocktails de assinatura de Hernan Cutti, que refletem as suas origens peruanas e adicionam sabores exóticos a este novo menu. O Head Bartender iniciou a sua carreira em Madrid no restaurante Estado Puro by Paco Roncero, galardoado com duas estrelas Michelin, no qual explorou o mundo da mixologia. “Pisco Punch” ou “Chilcano Apaixonado” são dois dos vários cocktails presentes na carta.

Para um pairing, a chef Susana Lopes coloca na mesa uma seleção de snacks e opções de partilha. O menu inclui ainda sugestões de saladas e sanduíches, ideais para um get-together entre amigos. O restaurante Cervejaria Liberdade do Tivoli Avenida da Liberdade, a Brasserie Flo e o Ritz Four Seasons Lisboa são algumas das referências do percurso profissional da chef.

A curadoria artística do Ático Rooftop tem o selo da Arenas, que aposta num registo musical eletrónico menos acelerado, convidando a desligar da agitação habitual da cidade e a aproveitar verdadeiros momentos de lazer. Os ritmos tradicionais da América do Sul em fusão com sonoridades da natureza, instrumentos e vozes tropicais, garantem o ambiente ideal neste espaço quase secreto de Lisboa.

Da programação habitual do rooftop fazem parte as “sunset sessions” com o DJ residente Edjam às quartas e sextas-feiras, entre as 18h00 e as 21h, e DJ com Live Act com periodicidade mensal, com o próximo evento marcado para 30 de agosto.

O Ático Rooftop funciona diariamente entre as 12h00 e as 00h00 até final de outubro.