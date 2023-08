O Brunch de Domingo no restaurante Terrace (Praça Príncipe Perfeito, n.º 1, Parque Nações), ao contrário do all-day brunch disponível diariamente na carta do restaurante, funcionará em formato buffet, com uma oferta que abrange desde o clássico pequeno-almoço, até às delícias do Japão, Tailândia, Médio Oriente e Índia, e reflete o conceito do restaurante Terrace.

As saladas, pokebowls e BBQ, a seleção de pratos asiáticos e do Médio Oriente, o show cookings de inspiração japonesa, mexicana e indiana, ou os clássicos esparguete à bolonhesa e nuggets estaladiços para os mais novos, são algumas das iguarias disponíveis para experimentar no Brunch de Domingo.

Além da comida, a programação do Brunch de Domingo inclui música ao vivo, show cooking e animação para as crianças no Kids Corner.

O brunch orça os 50 euros por pessoa, incluindo café/chá, sumos do dia, águas e refrigerantes. Está disponível um suplemento a 12euros para vinhos e cervejas. As crianças dos três aos 12 anos beneficiam de um desconto de 50%; as crianças com menos de três anos não pagam. Há serviços de babysitting disponíveis mediante um custo adicional.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 215 943 526 ou e-mail res@martinhal.com