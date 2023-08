“Existem poucas opções para quem quer consumir uma sobremesa diferente fora da loja. Quis criar um projeto que deixasse as pessoas a aguardar ansiosamente pelo próximo sabor, e o feedback positivo que tenho recebido mostra-me que estou no caminho certo. Tem sido um desafio ótimo, criar novidade atrás de novidade” sublinha Guilherme Santana.

Entre os sabores já lançados destacam-se o best-seller: Arroz-doce com caramelo salgado, o Banana nirvana (com crumble amendoim), o 4 leches e o Amor de limão (com suspiro). “São ainda muitas as surpresas preparadas até ao final do ano, incluindo parcerias com outras marcas queridinhas da capital como é o caso da gelataria Matoli”, refere o promotor da GS Pâtisserie .

Chef de formação, e apaixonado por chocolate, Guilherme criou em 2014, no Rio de Janeiro, o projeto, GS Patisserie, que celebra não apenas a sua experiência profissional, mas também de vida, sob a forma de uma doçaria. Para além das suas sobremesas assinatura lança todos os anos uma coleção de Ovos Gourmet na Páscoa e outra de Panetones no Natal.

As encomendas podem ser feitas através da página oficial de Instagram da marca, no e-mail gspatisseriept@gmail.com ou pelo whatsapp 914 368 167, e podem ser recolhidas em Lisboa (Alcântara, na Avenida ou Alvalade).