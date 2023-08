Depois da Foz, Antas, Mercado do Bom Sucesso e Matosinhos, abriu no passado dia 17 de agosto uma nova A Padaria Portuguesa na Rua dos Heróis e Mártires de Angola, na zona da Trindade.

No que toca à oferta de produtos mantém-se os habituais da pastelaria como o pão de Deus, assim como a oferta de menus de pequeno-almoço, assim como as miniaturas dos clássicos d’A Padaria Portuguesa, como o mil-folhas, a bola de Berlim ou o palmier.

À semelhança do que acontece nas restantes lojas do Porto, existem também produtos exclusivos que representam as tradições e sabores da região, como o jesuíta e a regueifa.

A essa lista juntam-se os bijous, o lanche tradicional misto e o lanche com cogumelos ostra NÃM, resultantes de um projeto de economia circular.

A nova loja está aberta de segunda a domingo, entre as 07h e as 20h.