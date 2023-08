Todos sabemos que verão é sinónimo de gelado e, por isso, nos dias 27 de agosto e 3 e setembro o InterContinental Lisbon (Rua Castilho, n.º 149) vai homenagear os sabores da estação. A unidade hoteleira preparou um brunch onde o gelado é protagonista em diversas formas e feitios.

Para além das habituais iguarias, como os diferentes ovos, tostas e saladas, agora as estrelas à mesa também são os refrescantes cookies e profiteroles recheados com gelado e cobertos de chocolate, waffles e panquecas com gelado e frozen yogurt com frutas da época. Além disso, os clientes poderão divertir-se a criar as suas próprias combinações com diferentes sabores de gelados e sorvetes e toppings sólidos e líquidos a seu gosto.

Fazem parte da lista sabores mais tradicionais como baunilha, chocolate e morango e ainda canela, avelã, erva-príncipe, cereja, framboesa, manga, coco, araçal e anona. O toque extra chega ao adicionar marshmallows, chocolate, caramelo, amêndoas laminadas, frutas variadas e sprinkles.

Não podiam faltar também bebidas frescas como mimosas, milkshakes e smoothies de fruta ou cafés e chás gelados, não fosse este um brunch dedicado ao elemento mais cobiçado do verão.

O brunch gelado está disponível nos dias 27 de agosto e 3 de setembro, por 36 euros por pessoa, com estacionamento incluído. As crianças dos quatro aos 12 anos têm desconto de 50% e as reservas devem ser efetuadas através do telefone 213 818 700 ou e-mail lisha.reception@ihg.com