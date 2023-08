A Lavradores de Feitoria tem várias quintas espalhadas pelas três sub-regiões do Douro, mas a sede, adega e enoturismo estão localizados na Quinta do Medronheiro, junto à Estrada Nacional 323, em Sabrosa. Assim, este volta a ser o local eleito para a realização deste programa de enoturismo. Sendo esta uma propriedade de 6,5 hectares de vinha em modo de produção biológica, apenas com castas brancas, a atividade de vindimas envolve o corte e apanha destas uvas, o que é raro, uma vez que, habitualmente, são feitos de corte e pisa e a pé de uvas tintas. É por isso que a realização das “Vindimas na Lavradores de Feitoria 2023” tem uma duração circunscrita até ao dia 1 de setembro.

Eduardo Ferreira, responsável de enoturismo da Lavradores de Feitoria, é o anfitrião deste e dos demais programas, sendo que o de vindimas tem início com as boas-vindas ao vale do Douro e uma breve explicação sobre a atividade em questão. A isto soma-se a entrega do material de vindima – tesoura e cesto – e a oferta de um chapéu de palha e de uma t-shirt, para que possam ir vestidos a rigor para a vinha, onde vão cortar e apanhar uvas. Seguem depois para uma visita guiada à adega, linha de engarrafamento, salas de barricas e de produto acabado, onde os vinhos repousam para o devido envelhecimento, guarda e histórico. Na adega, depois da zona de receção das uvas, uma paragem estratégica para prova de mostos e vinhos novos. Depois de muita história e algumas estórias, contadas por Eduardo Ferreira, é tempo de subir ao piso 1, para uma didática prova de três vinhos – da gama Terroir –, acompanhada de queijos e enchidos regionais. No final, é tempo de visitarem a loja e escolherem, se assim o desejarem, prolongar a experiência vínica da Lavradores de Feitoria até outras paragens, com a compra de vinhos - e também algum merchandising.

A realização do programa “Vindimas na Lavradores de Feitoria 2023” implica a participação de um número mínimo de quatro pessoas, com o valor de 100 euros cada, e mediante marcação prévia. De 21 de Agosto a 1 de setembro, acontece de segunda a sexta-feira, com início às 10h00 e a duração estimada de três horas.

As reservas podem fazer-se através do e-mail winetourism@lavradoresdefeitoria.pt ou do número de telemóvel 968 667 660.