Visitas e provas em registo familiar: Quinta de Chocapalha celebra 10 anos da adega de design

A celebrar uma década de adega moderna, a Quinta de Chocapalha continua de portas abertas aos fãs de enoturismo, com programas com uma forte componente familiar: a matriarca da família, Alice Tavares da Silva, é, por norma, a anfitriã de serviço. A ela cabe-lhe a responsabilidade de receber os curiosos e apresentar a propriedade situada a 45 quilómetros a norte de Lisboa.

Ao todo, existem quatro programas de enoturismo, a começar pelo “Discovering Chocapalha” (mínimo quatro pessoas. A partir de 28 euros), que inclui uma visita e a prova de três vinhos; em “Wine lover Chocapalha” (mínimo duas pessoas. A partir de 40 euros), além da prova comentada, que inclui um topo de gama da casa e harmonização com charcutaria local, é possível conhecer as vinhas, a adega e a sala das barricas na companhia de um membro da família; já o programa “Terroir of Chocapalha” (mínimo duas pessoas. A partir de 50 euros) é bastante idêntico ao anterior, ainda que a prova tenha em conta quatro vinhos, incluindo dois topos de gama ao invés de apenas um.

A pensar nos vinhos essencialmente gastronómicos que ali são produzidos – estando a enologia a cargo da enóloga Sandra Tavares da Silva, uma das filhas do casal fundador da Quinta de Chocapalha -, também é possível saborear as referências da casa à mesa. A experiência “Wine lunch na Quinta de Chocapalha”(mínimo seis pessoas. A partir de 100 euros). O almoço inclui entrada, prato principal, sobremesa e café ou chá, e é harmonizado com um total de quatro vinhos (o menu é enviado com antecedência e o almoço é precedido de uma visita guiada à quinta).

créditos: Quinta de Chocapalha

A par de provas e visitas, conhecer a propriedade é também descobrir a história do ex-comandante da armada que trocou o mar pela terra assim que encontrou a atual quinta, onde mais tarde viria a produzir os vinhos que já se tornaram parte da história dos vinhos da região.

A Quinta da Chocapalha, situada na Aldeia Galega, em Alenquer, região demarcada de Lisboa é referida desde o séc. XVI pelas suas excelentes vinhas e vinhos. Pertenceu, desde os começos do séc. XIX, a Constantino O`Neil, que mais tarde a doou a Diogo Duff, fidalgo escocês muito estimado de El-Rei D. João VI que o condecorou com a comenda de Torre e Espada. A Quinta de Chocapalha permaneceu na posse da família Duff até à década de oitenta do século passado, altura em que foi adquirida por Alice e Paulo Tavares da Silva. O casal investiu na restruturação e replantação total dos 45 hectares de vinha e na adega e introduziu novas técnicas de cultivo com o intuito de dar continuidade às antigas tradições desta Quinta vinhateira. Só na vindima de 2000, momento em que as vinhas atingiram a sua maturidade e qualidade pretendida, decidiu-se proceder ao engarrafamento dos vinhos aí produzidos. Na época, a direção técnica passa então a ser assegurada por Sandra Tavares da Silva.