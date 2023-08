Quinta da Lagoalva propõe programa de vindimas em setembro

Na Quinta da Lagoalva o dia começa bem cedo, com a chegada à propriedade marcada para as 7h30. A receção dos visitantes é feita na sala de provas, com café e água. Às 8h00 é tempo de se dirigirem à adega, assistindo à chegada das uvas, apanhadas ainda de noite ou de madrugada. Segue-se uma imersão no universo da transformação da uva em mosto e do mosto em vinho, com visita ao interior da adega. Pelas 9h00, no Jardim da Rota, é realizada uma prova de vinhos, seguida de brunch. Já cá fora, rumam às vinhas para um contacto mais direto com as videiras e os seus frutos, sendo este um momento marcado por muita animação e fotografias.

Quinta da Lagoalva

Da vinha para a mesa, com a prova de vinhos da trilogia Lagoalva branco, rosé e tinto. A abrir as hostes do brunch, um cocktail Mimosa, feito com o espumante Lagoalva e sumo de laranja. No que toca a bebidas, fazem ainda parte café, chá e sumos, a acompanhar pão variado e croissants, com geleia, compota e mel; iogurte com granola e fruta. Nos salgados, uma seleção de queijos, gaspacho e ovo estrelado com chouriço. Quem quiser, pode somar outros vinhos, adquiridos na loja da quinta, ou fazer um upgrade da prova. A este programa, que tem um número mínimo de dez participantes, há a possibilidade do enoturista acrescentar atividades extra. É o caso da visita standard, que tem a duração aproximada de uma hora e consiste num passeio pela propriedade, entrada na capela, no museu, nas cavalariças. Esta atividade tem o valor de 20 euros por adulto, mas não tem custo para as crianças. Pode ainda almoçar-se na Quinta da Lagoalva, com um intervalo de custo entre os 20 e os 30 euros por pessoa, conforme o menu eleito.

O programa “Vindimas da Quinta da Lagoalva” inclui visita à adega, acompanhado a chegada das uvas; passeio pelas vinhas e brunch. Com a duração de três horas, decorre entre as 7h30 e as 10h30 e tem o preço de 45 euros por adulto e 22,5 euros para crianças entre os três e os oito anos. Acontece apenas nos dias em que estejam a decorrer atividades de vindima e mediante disponibilidade, sendo a marcação obrigatória, feita através dos contactos 912 021 033 ou turismo@lagoalva.pt.