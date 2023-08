Localizado em Nossa Senhora de Machede, o Octant Évora, numa parceria com a Mainova, quer proporcionar uma experiência diferente aos seus hóspedes no dia 25 de agosto.

Com uma duração de cinco horas e meia, a vindima da herdade da Fonte Santa, a sede deste produtor, vai acontecer no período noturno com um programa completo em que não vai faltar a degustação de vinhos da marca Mainova.

Equipados com pequenas lanternas frontais, tesouras de poda e coletes refletores para garantir a segurança, os hóspedes do Octant Évora serão guiados por especialistas em viticultura pelo meio da herdade.

O programa Moinante tem início às 22h30 com um welcome drink e um kit de boas-vindas. Segue-se uma visita à adega e a vindima noturna. O programa incliu ainda uma ceia e degustação de vinhos Mainova.

Com um custo a partir de 240€ por quarto duplo, por noite, o programa de alojamento pressupõe uma estadia de duas noites. Além do alojamento, pequeno-almoço e programa vindima noturna, incluído no preço, há ainda a possibilidade de agendar transporte e serviço de babysitting, mediante custo adicional.

Mais informações e reservas através do telefone 266 248 530 ou diretamente na página do Octant Évora.

Se preferir fazer apenas o programa Moinante, o mesmo terá lugar nos dias 25 de agosto e 1 e 8 de setembro, com os mesmos horários e com o custa de 120€ por pessoa. As reservas devem ser feitas diretamente no site da Mainova.