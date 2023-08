Na Adega de Palmela, pelas 9h00, inicia-se a receção nas instalações, com os visitantes a receber um “Kit de Vindima” e o convite a pegar nas tesouras e nos cestos e começar o corte de uvas, acompanhado de tapas e vinhos da marca vinícola. Da vinha vão para a Adega de Palmela, onde irá decorrer a visita guiada às instalações, seguindo-se da experiência de pisa a pé.

De seguida terá lugar o almoço tradicional na Cave de Barricas com prova comentada dos vinhos, onde é dado a conhecer o vinho da marca desde a sua história às suas características enológicas. Durante a visita às vindimas, a marca irá revelar o que está por detrás do processo de vinificação desde a receção da uva até ao produto final, terminando a experiência no espaço idealizado para provas de vinho com a oferta de uma garrafa de vinho da marca.

A experiência que terá lugar todas as quartas-feiras do mês de setembro tem o custo associado de 90 euros por pessoa e as reservas devem ser feitas enviando um e-mail para enoturismo@acpalmela.pt ou contactar o telefone 969 127 472.

O programa da Adega de Palmela está associado à RM Guest House, em Setúbal, dando a possibilidade aos visitantes de fazer a reserva de dormida no alojamento com custo e reserva à parte da experiência vínica, com o valor de 90 euros por noite para duas pessoas.

Atualmente, a Adega de Palmela conta com cerca de 300 associados e mais de 60 anos de cooperativismo.