Letra Harvest Fest é o momento em que, com o pretexto real do tratamento do lúpulo, se celebra tudo o que faz parte do universo Letra ao longo dos seus já dez anos de vida da marca. O lúpulo é um ingrediente essencial à produção de uma cerveja artesanal de qualidade. Aromático e floral, faz ainda mais sentido quando é local. Um dos grandes objetivos de Filipe Macieira e Francisco Pereira – os fundadores da Letra – é incentivar o (re)cultivo desta planta.

Foi só depois de se instalarem em Vila Verde, no Minho, que os dois fundadores da marca souberam que, no passado, aquela tinha sido uma região de produção de lúpulo – quase toda a produção nacional de lúpulo nos anos 80 passava por Vila verde. No fundo, foi uma recuperação inconsciente de uma atividade endógena da região, o que só torna tudo mais especial.

Filipe Macieira e Francisco Pereira garantem diversão no fim de semana de 25 a 27 de agosto. A programação é variada e inclui momentos únicos, como o que dá mote à organização do evento: a colheita do lúpulo com almoço no campo. Uma oportunidade de ficar a conhecer – ou entender melhor – não só o lúpulo, como todo o processo de produção de cerveja artesanal.

Trata-se de uma festa de entrada livre, em que apenas se paga a cerveja e o copo oficial do evento (quem se inscrever na caminhada e no torneio de padel tem o copo incluído) e que inclui street food com sugestões locais, showcookings, concertos e a certeza de poder experimentar todas as letras da Letra. As três noites do evento prometem acabar em grande, com concertos de bandas como Cão Que Ladra, Silvino Branca e We Rhythm And Blues e DJs, entre os quais se destaca Fernando Alvim logo no dia 25 de agosto, a partir das 24h00.

Ainda no decorrer da festa, dar-se-á o lançamento de uma sidra feita pela equipa da Letra que se vai chamar Sidra Duura por ser produzida com Maçã Porta da Loja, uma espécie com tradição na região que, segundo consta, dura meses sem se estragar.