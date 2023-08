Nos lagares graníticos da Quinta da Pacheca, em Lamego, durante o mês de setembro, decorrem as tradicionais lagaradas, ao som das concertinas que marcam a compasso o trabalho de pisa das uvas que darão alguns dos vinhos mais distintos da Região Demarcada do Douro.

Um programa mais eclético, com um custo de 105 euros pessoa, começa pelas 10h00, com um tradicional mata-bicho, um caldo de cebola, sardinhas assadas em fatia de pão do milho, acompanhado com vinhos da Pacheca. Equipados com chapéus de palha, lenço, tesoura de corte e balde. O trabalho de campo demora cerca de hora e meia e, no final, pelas 12h30, está marcada a entrada nos lagares para começar a pisa da uva. Depois de uma hora a exercitar as pernas, segue-se uma visita guiada pela propriedade, que precede um almoço típico de vindima. No final do repasto, os participantes são ainda brindados com uma prova de vinhos.

O programa menos completo, com um custo de 40 euros por pessoa, consta de uma visita guiada pela vinha, lagares, adega velha e garrafeira, com uma prova de vinhos. Seguidamente, dá-se a entrada no lagar para participar no sempre muito aguardado momento da pisa. Para os trabalhos dentro do lagar, os "vindimadores" têm à sua disposição calções e t-shirt e um vestiário para trocar de roupa.

A participação está sujeita a reserva antecipada e deve ser feita através do telefone 254 331 229 ou do e-mail reservas@quintadapacheca.com