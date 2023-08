Com a presença de quintas emblemáticas como a Quinta da Pacheca, Quinta do Carvalhido, CARM, 100Hectares, Taylor’s Port, Esmero & Mimo, Foz do Corgo e muitas mais, a Wine Village é um espaço que foi pensado para receber todos os amantes de vinhos que visitam o festival. Com curadoria da Essência do Vinho, o público vai poder degustar e comprar uma variedade de vinhos e espumantes da região do Douro.

Entre degustações, showcookings, música e palestras, é no Chef's Stage que os sabores se encontram e se fundem. Com a curadoria do chef Miguel Castro e Silva, este espaço promete muita animação e diversos convidados de honra. José Júlio Vintém, Renato Cunha, Lídia Brás, Anna Lins, André Magalhães, que atuará como moderador, e o conhecido enólogo Álvaro Van Zeller, são alguns dos diversos chefs que se apresentam em palco para demonstrar as suas habilidades e partilhar a paixão pela cozinha.

É no Douro & Porto Stage que a magia da música ganha vida. No primeiro dia de festival, Paulo Gonzo vai estar em palco. No mesmo dia, apresenta-se o inconfundível pop-rock português dos Delfins e o talento da fadista Mariza.

O dia 15 de setembro conta ainda com o som de sucessos como “Red Red Wine”, “Please Don't Make Me Cry” e “Can't Help Falling In Love”. Os icónicos UB40, featuring Ali Campbell, chegam a Lamego para um concerto.

Já no dia 16 de setembro, José Cid vai abrilhantar o palco com temas que têm atravessado gerações. Ao mesmo palco subirá Matias Damásio, o artista angolano que conquistou Portugal com as suas baladas envolventes e letras profundas, e, ainda, Nik Kershaw. O cantor e compositor inglês que conquistou o mundo com temas como "I Won't Let the Sun Go Down on Me". Ainda no mesmo dia, o evento conta com a presença de Michael Bolton, o norte-americano que deu voz a êxitos como “How Am I Supposed to Live Without You”.

Com uma capacidade para receber até 15.000 pessoas por dia, o Douro & Porto Wine Festival é pensado para diferentes públicos. Para aqueles que desejam uma experiência ainda mais exclusiva, o recinto acolhe a Privilege Zone. Com bares exclusivos, Meet & Greet com artistas e acesso privilegiado ao palco, uma tenda Privilege com Shows Exclusivos e Suites Cabins para 30 pessoas, esta área oferece um leque de experiências premium e personalizadas.

Os bilhetes para o festival estão disponíveis no site do evento com valores entre 30 e 100 euros.