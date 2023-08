Como se fossem três melodias, António Zambujo assina um conjunto de vinhos, em parceria com a Super Grapes. Trata-se de um conjunto de 1000 caixas, cada uma com três garrafas com os nomes de alguns dos discos do artista. Todos os vinhos passaram por um estágio de 18 meses em barricas de carvalho francês.

Outro Sentido - Petit Verdot -, Guia - Trincadeira e Aragonez - e Quinto - Trincadeira e Syrah -, colheitas de 2020, vão ser vendidos, juntos, pelo valor de 400€, em vinha.pt.

Amante de vinho, António Zambujo decidiu, com dois amigos, lançar a sua própria marca. Escolheu como berço para este novo projeto a região da Vidigueira, mais concretamente, uma adega datada de 1879, em Vila de Frades.

Este lançamento faz parte de um projeto mais amplo, a Adega da Zabele que junta António Zambujo ao enólogo Luís Leão e a João Pedro Freixial Baião, e que inclui uma casa de vinhos. A ideia passa por promover a identidade da Vidigueira e do Alentejo, e segundo o cantor, em comunicado, é “um projeto de paixões comuns” que nasceu de um almoço de amigos e que quer ao mesmo tempo homenagear as músicas do cantor.

Os proprietários da Adega da Zabele querem que o espaço seja mais do que um local de estágio de vinhos ou um ponto de venda. A ideia passa por juntar os vários produtores da região e promover os vinhos, as valências e a identidade de cada um. “Esta antiga adega chamará a si, também, eventos culturais de todos os quadrantes, onde o Fado e o Cante terão o seu lugar de destaque. Os produtores aderentes desta região também terão o seu espaço nesta casa, ou seja, é muito mais do que vender vinhos”, afirma João Pedro Freixial Baião, em comunicado. “Nesta fase inicial, compramos lotes de vinhos pré-selecionados, cujo envelhecimento decorre nas barricas na nossa adega e, mais tarde, fazemos um blend ao gosto dos três e que vá ao encontro do que esperamos encontrar num vinho”, resume o enólogo Luís Leão.

“Estamos certos de que outros vinhos da Adega da Zabele se seguirão para surpreender o mercado”, conclui Cláudio Martins, da Super Grapes.