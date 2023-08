No Honest Greens a animação acontece à quarta, quinta e sexta-feira, nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de agosto e, ainda, a 1 de setembro.

“Todos os dias há um motivo para levantar o copo e aproveitar a vida, junte-se a nós, celebre o pôr do sol e descubra a nova sonoridade”. É este o convite da marca Honest Greens para as últimas semanas do verão.

Durante o período entre o almoço e o jantar, a marca tem disponível uma carta de pratos ligeiros, o afternoon menu, que inclui tostas, burritos e bowls. A Avocato Toast Doce de Romã junta puré de abacate, pistácio torrado, melaço de romã e rebentos; a Avocato Toast de sementes “bagel” com puré de abacate, azeite virgem extra, sementes de abóbora, pinhões, “bagel mix”, pepino e rábano laminado; e o Breakfast Burrito, uma mistura de Tofu scramble, abacate, pico de gallo, kale, milho assado, creme fraîche plant-based, bacon de coco, feijão, pickles de cebola roxa e molho chipotle.

Já nas Bowls, a oferta inclui a Açaí Bowl de Açaí, banana, frutos vermelhos frescos, sementes de cânhamo e crumble paleo sem açúcar; Fruta da época, yogurt plant-based, granola com pasta de tâmara, iogurte de coco com probióticos, fruta fresca, granola de frutos secos e zumak; e, também, o Blueberry Chia-Pudding que é um pudim de chia com leite de coco, mirtilos, banana, morango, framboesa, keto granola e amêndoa torrada.

Quanto às bebidas, além dos clássicos Cold Pressed Juices, há, ainda, uma seleção de cervejas artesanais e vinhos biológicos, perfeitos para acompanhar

Desde julho, todos os restaurantes têm, ainda, uma carta adaptada ao verão, com novos pratos, novos sabores, cores e temperos, com novos ingredientes selecionados criteriosamente pela equipa de chefs que, em cada confeção, aplica técnicas utilizadas em restaurantes estrela Michelin.