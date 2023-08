Paixão Pelo Vinho Braga Wine Party em estreia a 1 de setembro e com 200 néctares à prova

Para aficionados, curiosos e pessoas que ainda estão a descobrir o mundo dos vinhos, o mote é o conhecimento, a partilha e a celebração. A Paixão Pelo Vinho Braga Wine Party pretende ser uma fusão sensorial, despertando os sentidos para as cores, os aromas, os sabores dos vinhos e espumantes portugueses, a sensação de pegar no copo e com ele dançar ao som da música do DJ convidado. Este evento já faz parte das agendas de Condeixa, Lisboa, Cascais, Setúbal e Évora (que se realiza no dia 9 de setembro) e promete reunir centenas de apaixonados pelo mundo dos vinhos e produtores das mais emblemáticas regiões de Portugal.

Assim, a 1 de setembro (das 18h00 às 23h00), no Hotel Vila Galé Collection Braga, os convivas vão poder conhecer e provar gratuitamente quase 200 vinhos e são muitas as presenças confirmadas de marcas reconhecidas e de produtores novos: Adega de Cantanhede, Adega Mayor, Adega Velha, Aveleda, Bago de Ouro, Barcos Wines, Casa da Tojeira, Casa Santa Vitória, Casal Garcia, Castro Wines, Disalto - Distribuição alimentar, Encantos da Quinta, Mandriola, Olivia’s Winery, Quinta d’Aguieira, Quinta do Sobreiró de Cima, Quinta Vale D. Maria, Quinta Vale Moreira e Vinhos Preguiça, entre outros. Para acompanhar e harmonizar não vão faltar iguarias com a assinatura Vila Galé.

Em paralelo vão realizar-se provas comentadas de vinhos especiais. Os lugares são limitados à capacidade da “Sala Adega”, mesmo junto ao claustro onde se realiza o evento, e o acesso é livre e gratuito.

Os bilhetes podem ser comprados nas lojas Fnac e Worten (a nível nacional), no Altice Fórum Braga e no Multiusos de Guimarães, bem como online em ticketline. Em pré-venda todos podem usufruir do valor promocional: 15 euros bilhete single e 25 euros bilhete duplo. No dia do evento poderá comprar o bilhete nos pontos de venda ou no check-in da festa pelo valor de 20 euros por pessoa. Todos os bilhetes contemplam a oferta do copo para a prova livre e gratuita de todos os vinhos.