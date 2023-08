“Maravilhas do Mundo” é o nome do menu de cocktails de assinatura do bar Vila Foz, no Vila Foz Hotel & SPA (Avenida Montevideu, n.º 236), que apresenta sete sugestões de mixologia com os sabores do México, Brasil, Peru, Itália e Índia. A estes países, reconhecidos por possuírem cinco das sete maravilhas do mundo, juntam-se sugestões refrescantes com os ingredientes tradicionais do Japão e, claro, Portugal. Tendo o mar como pano de fundo, a Foz do Porto torna-se assim no ponto de partida para uma viagem de sentidos que pode começar em Machu Picchu e terminar no Taj Mahal.

Cada proposta integra produtos tradicionais dos países que representa. O El Curadito, do México, tem um sabor doce com um travo a picante e a presença da incontornável tequila mexicana. Do Brasil, vem o Copacabana, uma opção mais leve, marcada pelas ervas aromáticas e um toque de frutos tropicais, que são também o ingrediente chave do Machu Picchu, do Peru, que junta o ananás, maracujá e manga ao pisco demónio de los Andes.

Entrando na Europa, o destino é Itália, com o Tiramisú, uma opção mais forte com o quente e sofisticado licor de amêndoas disaronno, café e espuma de mascarpone. Portugal também está presente com O Invicto, que não esquece o vinho do Porto e o transforma num cocktail doce com sabor a frutos secos.

O Japão e a Índia, trazem ao “Maravilhas do Mundo” a diversidade do continente asiático com o Fuji, que privilegia o yuzu, shiso e soda, num cocktail suave e herbal efervescente, e o Taj Mahal, marcado pelas especiarias e sabores fortes.

A uma distância de 20 minutos do centro do Porto, o bar do Vila Foz Hotel & SPA tem um ambiente sóbrio e vintage, com os seus sofás e cadeirões em tons quentes, em contraste com a frescura exterior da foz do Douro.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 222 449 700 ou e-mail vilafoz@vilafozhotel.pt