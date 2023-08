Para criar a nova carta de seis cocktails, o Oven convidou a mixologista Larissa Salgado a partilhar a sua arte, tendo como ponto de partida uma bebida espirituosa e como ponto de chegada a sensação de estarmos a beber algo especial num cenário idílico de um lugar distante.

Os nomes são sugestivos: Red Hot Chilli Pepper tem uma cor que deixa adivinhar os seus ingredientes, com framboesa, malagueta, hibisco e sumo de arando com vodka. Entre os cocktails frutados o destaque vai também para o Lassi Colada, com sabor a trópicos e uma versão espirituosa da lassi de manga a que se acrescenta Rum, Malibu, lima e hortelã.

No cocktail Pisco Everest, o sabor suave da líchia, contrasta com o sabor forte da aguardente Pisco Puro Quebranta, feita a partir de Uva, enquanto no Oven N Stormi, o gengibre fresco junta-se ao rum e à ginger beer para um resultado surpreendente e refrescante. Do Oriente vieram as especiarias que fazem a diferença nos cocktails Masala Old Fashion, uma bebida que funde com o Bourbon as fragrâncias do cardamomo, da flor de anis e do cravinho; e no Passion Sour, à base de Tequila Olmeca Silver, com maracujá, amêndoa e um toque final de cardomon bitter, acrescentando uma fragância exótica.

Oven Rua dos Fanqueiros, nº 232, Lisboa Contactos: tel. 926 023 243; e-mal ovenlisboa@gmail.com

A carta de Cocktails foi criada para ter um equilíbrio entre bebidas mais suaves ou fortes, adocicadas ou amargas, indo ao encontro dos sabores preferidos e cada pessoa.