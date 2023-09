Além de ser uma celebração da rica herança do Vinho do Porto, o Port Wine Day também pretende, nestas últimas edições, ser um alerta para as questões da sustentabilidade e das alterações climáticas que afetam o Douro Vinhateiro.

O primeiro momento tem lugar precisamente a 10 de setembro, no Teatrinho Reguense, em Peso da Régua, onde serão entregues distinções nas áreas da Enologia, Viticultura, Enoturismo e Revelação, no âmbito do projeto “Douro+Sustentável”, que visa distinguir projetos e pessoas que desenvolvem a sua atividade privilegiando boas práticas ambientais, protegendo a região e o seu património.

A 22 de setembro, pelas 18h00, no Salão Nobre do IVDP, no Porto, realiza-se a masterclass – “Os Novos Portos Velhos”, uma oportunidade para aprimorar conhecimentos e o paladar nas categorias que foram criadas em janeiro de 2022 - os Brancos 50 anos e os Tawny Very Very Old, ou VVO. O objetivo é mostrar vinhos únicos e raros, fazer uma análise do seu perfil sensorial e, assim, mostrar a inovação e a modernidade no Vinho do Porto. “Contrariando o que ainda por teimosia se veicula de ser um vinho direcionado para um público muito específico, o Vinho do Porto está em permanente inovação possibilitando uma oferta diversificada aos consumidores, de várias gerações, sendo, indiscutivelmente o vinho que continuará a posicionar Portugal nas categorias premium”, sublinha Gilberto Igrejas, presidente do IVDP.

A 30 de setembro as celebrações do Port Wine Day culminarão numa Sunset Party em Vila Nova de Gaia. Com o horizonte da cidade e as águas do rio Douro como cenário, os participantes poderão desfrutar de uma experiência de degustação de vinhos da Região Demarcada do Douro, acompanhada de música ao vivo e entretenimento, com o enquadramento que o Cais de Gaia permite.