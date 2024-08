Em 2024, o “Port Wine day” promovido pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P., (IVDP, IP) conta com um programa que envolve momentos especiais.

Continua a fazer parte da iniciativa, na sua 10.ª edição, a entrega das distinções “Douro + Sustentável” nas áreas da Viticultura, da Enologia, do Enoturismo e Revelação, no dia 10 de setembro, na Casa da Música. Serão distinguidos todos aqueles que “se destacaram pelo seu afinco, pelo sucesso, pelos sonhos que conseguiram concretizar, pelo profissionalismo que imprimiram aos seus projetos e, acima de tudo, quem, nas mais variadas áreas de atuação, tem como objetivo o desenvolvimento sustentável do Douro e dá primazia ao benefício coletivo na conceção dos seus projetos”, explica o presidente do IVDP, IP, Gilberto Igrejas.

No dia 19 de setembro, destaque para a masterclasse “Os 30 anos do Porto Vintage 1994”, no Salão Nobre do IVDP, IP que vai mostrar a evolução deste vinho, produzido num ano de excecional qualidade do século passado. A prova será conduzida por especialistas do IVDP, IP e contará, ainda, com a participação de enólogos das empresas representadas.

No dia seguinte, a festa em homenagem ao vinho do Porto vai ao Mercado do Bolhão, com a Sunset Party “Port Wine day”, onde estarão presentes 30 produtores. No mesmo dia, na cozinha do mercado do Bolhão, realiza-se uma masterclasse de cocktails com vinho do Porto intitulada “Porto Colours”, dirigida pelo bartender Paulo Ramos, da Cocktail Academy.

“A 10 de setembro de 1756, o Marquês de Pombal criou a mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo: o Douro Vinhateiro. A data foi instituída como o Dia Internacional do Vinho do Porto, e o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (IVDP, IP) assinala, desde 2014, a efeméride com uma série de iniciativas tendentes à promoção deste emblemático vinho português, celebrando a relevância da sustentabilidade económica, social, ambiental e cultural, da mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo”, sublinha o IVDP, IP.