No decorrer da Vindouro – Festa Pombalina/Wine & History cerca de uma centena de produtores de vinhos DOC Douro e Porto apresentam novidades e rótulos intemporais, que há muito constam da memória coletiva dos apreciadores. Para ajudar ao entendimento generalizado do que pode ser provado, as sessões “Conversas Sobre Vinho”, orientadas por Manuel Moreira, sommelier e provador da “Revista de Vinhos”, versam sobre diferentes temas: “Vinho do Porto é muito mais que vinho de sobremesa”, “Rosados estão na moda. Um mundo de tonalidades e frescura a descobrir”, “Acha que não sabe provar vinhos? Não se acanhe e venha dai!”, “No Douro o vinho é tradição, mas também inovação e irreverência” e “Harmonia à mesa. O vinho do Douro para o seu prato favorito”.

Trajados a rigor, a lembrar a atmosfera do séc. XVIII e a importância que o Marquês de Pombal teve na demarcação e regulamentação do Alto Douro Vinhateiro, uma equipa de figuração de rua promove o sempre aclamado Cortejo Pombalino. Sob a mesma inspiração, os protagonistas do Mercado Pombalino recriam a tradicional venda de produtos locais, uma oportunidade de aquisição de produtos de território. O Jantar Pombalino no Palácio de Cidrô, com animação à época, contará nesta edição com a presença do chef Chakall.

A Feira das Atividades Económicas promove oportunidades de negócio na região, estabelecendo-se como uma plataforma extra de contactos.

Vindouro – Festa Pombalina/Wine & History 2024 concretiza o V Concurso de Vinhos “Douro em Prova”, em que provadores da “Revista de Vinhos” avaliam, em prova cega e sem conhecimento prévio das amostras, os vinhos submetidos a competição pelos produtores participantes no evento. O anúncio dos vencedores decorre na tarde de domingo (1 setembro), com a atribuição das medalhas de ouro para o melhor vinho tinto, melhor vinho branco, melhor vinho rosé e melhor vinho fortificado. No final será entregue ao melhor vinho de todas as categorias o prémio principal, o Grande Medalha de Ouro.

Ainda no domingo acontece o já habitual Leilão de Vinhos Generosos, a oportunidade para adquirir vinhos raros, diretamente dos produtores do “Coração do Douro”.

Os 22 anos da Vindouro - Festa Pombalina/Wine & History são igualmente traduzidos num cartaz de concertos de música. Delfins, aclamados por gerações de fãs incondicionais, abrem o palco principal sexta-feira, dia 30 de agosto, pelas 22h00. Já pela madrugada, as batidas são garantidas pelos DJ Zé Avécalhos e DJ Boss.

Matias Damásio, músico e compositor angolano, atua no sábado (31 agosto), pelas 22h00. A madrugada terá ritmos pelos DJ Smell Like 90´s e DJ Su.

Domingo, 1 de setembro, a partir das 22h30, vai decorrer na Praça do Marquês a “Noite Branca”, com os Putzgrilla que têm no seu ADN a vontade exclusiva de fazer música eletrónica. Os Funk Boys e a DJ Fame asseguram a festa pela madrugada fora.