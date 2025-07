O acordo milionário - no valor cerca de 115 milhões de euros - de Meghan Markle e do príncipe Harry com a Netflix não vai ser renovado.

De acordo com o The Sun, a plataforma de streaming decidiu que não irá continuar a colaborar com os duques de Sussex, sendo que o contrato que assinaram antes expira em setembro.

Meghan Markle e o príncipe Harry optaram - em conjunto com a Netflix - por não fazer nenhuma declaração oficial a dar conta de tal decisão, como relata ainda o The Sun.

"Publicamente, não haverá uma declaração e, claro, se as coisas mudarem drasticamente, eles estarão abertos a um projeto único no futuro", partilha uma fonte fonte.

Esta decisão chega depois de o projeto de Harry, o documentário 'Polo', sobre o desporto, ter sido visto apenas por 500 mil pessoas.

Os executivos da Netflix, relata o The Sun, sabem que a prioridade de Meghan, neste momento, é a própria marca, As Ever. "O acordo está fechado. Não haverá mais", disse a fonte.

"A Netflix sente que conseguiu tudo o que podia do casal. A Netflix foi inteligente ao conseguir muitos espetadores para a primeira série documental", comentou ainda, referindo-se a 'Harry & Meghan', que foi lançada em 2022.

"Eles não estão infelizes com o resultado final - conseguiram os primeiros sucessos e produziram um dos programas mais comentados de todos os tempos", acrescentou a fonte, explicando também que "o conteúdo ficou mais fraco a partir daí".

"Francamente, por (mais de) 20 milhões de euros por ano, qualquer coisa era melhor do que nada", afirmou, destacando que não existe nenhuma tensão entre o casal e a empresa. "As coisas simplesmente seguiram o seu rumo."

No mês passado, recorda o The Sun, foi anunciado que a Netflix tinha assinado um acordo com o pai de Harry, o rei Carlos III, e Idris Elba para um documentário que explora o impacto da instituição King's Trust.

A viver nos Estados Unidos da América, Harry e Meghan Markle vão continuar a morar longe do Reino Unido, como comentou uma fonte recentemente.

Apesar de ter havido um encontro entre assessores do duque de Sussex e um membro da equipa do pai, o rei Carlos III, isto não implicará numa mudança dos duques de Sussex para o Reino Unido. No entanto, pode ser visto como um possível caminho para o 'abraço' da paz entre Harry e a família.