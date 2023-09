O programa de vindimas desenhado para o dia 18 de setembro, convida os participantes a percorrerem as vinhas na secular Quinta do Ventozelo numa carrinha Bedford. O dia nas vinhas convida a um “mata-bicho” a meio da manhã, constituído por Sopa de cebola e Bola de bacalhau. Pelo meio, a jornada convida a embarcar num passeio de barco no rio Douro.

Uma iniciativa de olhos postos nas vinhas onde não falta um almoço com sabores regionais na Cantina de Ventozelo, com a mesa entregue a pratos como Rancho à moda de Viseu ou Queijo e rabanadas de vinho do Porto.

As inscrições são limitadas, estando abertas tanto aos hóspedes do Ventozelo Hotel & Quinta, como ao público em geral. Os preços para o dia de portas abertas em tempo de vindimas orçam os 130 euros/adultos; 65 euros/crianças dos 12 aos 17 anos.

As reservas fazem-se através do email actividades@quintadoventozelo.pt