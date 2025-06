O tiktoker senegalês-italiano Khaby Lame foi detido, na sexta-feira, pelo Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) por ter ultrapassado o prazo do seu visto. Após a detenção, "recebeu uma autorização para sair voluntariamente" do país.

Segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), que cita as autoridades norte-americanas, Lame, que conta com mais de 162 milhões de seguidores na rede social TikTok, foi detido no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas.

"O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos deteve Khabane Lame, 25, cidadão italiano, a 6 de junho, no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, Nevada, por violar as leis de imigração", disse o ICE num comunicado enviado à AFP.

Segundo a autoridade, Kabhy Lame entrou nos Estados Unidos a 30 de abril e "expirou o prazo do visto". Após a detenção, "recebeu autorização para sair voluntariamente em 6 de junho e, desde então, deixou os Estados Unidos".

Khaby Lame, de 25 anos, foi nomeado, no início do ano, embaixador da Unicef no Dacar, no final de uma visita de quatro dias ao Senegal, o seu país natal.

O influenciador é conhecido pelos seus vídeos curtos e silenciosos que troçam dos tutoriais complicados que abundam na Web. A sua imagem de marca são as palmas das mãos viradas para o céu, acompanhadas de um sorriso e de olhos arregalados.