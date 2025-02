O tiktoker senegalês-italiano mais seguido do mundo, Khaby Lame, foi nomeado hoje embaixador da Unicef no Dacar, no final de uma visita de quatro dias ao Senegal, o seu país natal.

"Tenho muito orgulho em anunciar que Khaby Lame se junta à família UNICEF como novo embaixador da boa vontade", declarou o diretor regional da organização para a África Ocidental e Central, Gilles Fagninou, numa cerimónia realizada num hotel no Dacar. "A autenticidade e o empenho de Khaby fazem dele um embaixador extraordinário para as crianças", acrescentou. Número um do mundo na aplicação TikTok, onde tem 162,8 milhões de subscritores, o influenciador italiano de origem senegalesa, de 24 anos, é conhecido pelos seus vídeos curtos e silenciosos que troçam dos tutoriais complicados que abundam na Web. A sua imagem de marca: as palmas das mãos viradas para o céu, acompanhadas de um sorriso conhecedor e de olhos arregalados. Khaby Lame utilizará as suas plataformas para ajudar a promover os direitos das crianças, em especial os relacionados com a educação e a formação, a proteção contra a violência e os abusos e o acesso à saúde, afirma a UNICEF no seu site oficial. "Agradeço à UNICEF por me ter dado a oportunidade de defender os direitos das crianças. Tentarei dar o meu melhor nesta nova missão", afirmou Khaby Lame. Junta-se à lista dos atuais embaixadores do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que inclui Lionel Messi, David Beckham, Angélique Kidjo e Katy Perry. Khaby Lame teve um rendimento, estimado pela Forbes, de 16,5 milhões de dólares entre junho de 2022 e setembro de 2023.