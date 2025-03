A atriz de 'American Pie', Jasmine Mooney, afirma ter sido detida por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos EUA no dia 3 de março, enquanto tentava atravessar a fronteira com o México para renovar seu visto de trabalho.

A atriz canadiana revelou que estava a tentar entrar em San Diego, onde o seu advogado mora. Ao invés de ter o acesso concedido, acabou detida pelo ICE, uma experiência que descreve como "profundamente perturbadora".

"Fui colocada numa cela e tive de dormir num colchão sem cobertor, sem travesseiro, com uma folha de alumínio enrolada sobre o meu corpo como se fosse um cadáver", relatou Mooney ao canal de notícias local de San Diego, KGTV 10. "Nunca na minha vida vi algo tão desumano".

Mooney referiu ainda que a qualidade da comida do Centro de Detenção de Otay Mesa era tão má que ela se recusou a comê-la, o que a fez perder "muito peso". A meio de uma das noites, ela e outras 30 mulheres foram transferidas para uma instalação no Arizona. Durante esse tempo, foi forçada a ficar "acordada durante 24 horas amarrada a correntes".

Jasmine apenas queria a autorização que permite que profissionais do Canadá e do México trabalhem temporariamente nos Estados Unidos. Embora o motivo exato da sua detenção seja desconhecido, alguns especulam que a sua ligação com a Holy! Water, uma marca que vende bebidas de canábis e da qual Mooney é cofundadora pode ter sido parte da causa.

A atriz esteve detida durante os 12 dias. Na sexta-feira, 14 de março, foi para o Aeroporto Internacional de San Diego e escoltada até ao avião com destino a Vancouver, estando proibida de regressar aos EUA durante cinco anos. Jasmine Mooney vai recorrer da decisão.

Desde que Donald Trump assumiu a presidência a 20 de janeiro que têm sido aplicadas várias medidas relacionadas com a imigração tais como a que afetou Jasmine Mooney.

