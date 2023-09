O maior festival de vinhos da Região de Lisboa está de regresso a Alenquer, de 14 a 17 de setembro, com vinho, gastronomia, música, conversas e exposições.

Se os taninos ou o terroir são apenas vocábulos soltos no dicionário, o “Curso de Vinhos para Totós” tem as respostas para as suas dúvidas enológicas. O encontro será no dia 15 de setembro, pelas 19h30.

Na Prova Premium os participantes terão a oportunidade de conhecer a organolética dos vinhos a prova, sob a orientação de um sommelier. A prova tem a duração de 1h30 e contempla vinhos de Lisboa e vinhos do Mundo. Decorrerá nos dias 16 (sábado, 16h00) e 17 (domingo, 18h30) de setembro.

Quem se propuser a embarcar numa aventura de um dia dedicado ao enoturismo, conta com um programa especial que inclui visita a uma quinta produtora de vinhos - com prova incluída - e um delicioso almoço regional. O dia termina com a visita à Alma do Vinho onde os participantes poderão conhecer os melhores vinhos da região e ainda assistir a concertos. O Programa Enoturístico está disponível em todos os dias do evento (14, 15, 16 e 17 de setembro).

Dez dos melhores vinhos de Lisboa e do Mundo confrontam-se em prova e são conjugados com cinco momentos gastronómicos imaginados pelo chef João Simões. O jantar decorre no Fórum Romeira, a anteceder o concerto do pai do rock português Rui Veloso.

O preço de cada experiência vínica inclui a entrada no recinto do evento no dia respetivo.