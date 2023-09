Em pleno coração do Vale do Douro (Cima Corgo), inserida na paisagem classificada como Património Mundial da UNESCO, a Quinta da Côrte acaba de inaugurar a boutique “Rendez-Vous”. E é aqui, neste ponto de encontro, que se podem descobrir todos os produtos do produtor de Valença do Douro, como os vinhos do Porto e do Douro ou os azeites, mas também um espaço onde os visitantes podem viver uma experiência imersiva, com provas de vinho, uma sala de pipas e tonéis centenários, e uma esplanada panorâmica onde pode ser apreciado o pôr do sol sobre o Douro, enquanto se harmoniza um copo de vinho com uma seleção de enchidos, queijos, compotas e frutos secos da região.

Quinta da Côrte

A boutique Rendez-Vous torna-se um ponto de passagem durante as visitas de enoturismo ao produtor do Douro, onde é possível fazer provas de vinho, com várias opções de acordo com o interesse e disponibilidade de cada visitante. Para quem desejar fazer uma visita às vinhas e à adega da Quinta da Côrte, as marcações podem ser feitas diretamente na boutique, com a opção de um programa “à la carte”.

As experiências da Quinta da Côrte estendem-se ainda à cozinha, com a possibilidade de desfrutar de um serviço de almoço com produtos da região, disponível mediante marcação, sendo o jantar reservado aos hóspedes do hotel. A casa dispõe de um total de oito quartos e está preparada para receber eventos particulares ou de empresas, em regime de privatização total do espaço.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 964 536 200 ou e-mail btk@quintadacorte.com