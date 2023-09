Setembro é um momento de recomeços, por isso, é época ideal para descobrir como trazer mais saúde ao nosso dia a dia. O convite deixado por Vanessa Andrade passa por descobrir e pôr em prática cinco passos para ter uma alimentação mais consciente, designadamente: Descascar mais e desempacotar menos; respeitar as estações do ano; escolher um prato completo nutricionalmente; o que evitar comer, e o que incluir na alimentação do quotidiano.

“Vai ser um workshop bastante completo, desde a componente prática às recomendações diárias. Vou responder a questões como: O que comer mais? O que retirar? Que processos posso introduzir para facilitar o dia a dia? Como preparo as refeições de forma completa, rápida e saborosa? Por onde começar quando decidimos ter mais cuidado com a nossa saúde?”, refere a chef e mentora do Green Smiles.

No decorrer da ação a 23 de setembro será confecionado um menu completo (entrada; prato principal e sobremesa), “bem saboroso e equilibrado, adequado ao início do outono, cujo início se celebra no mesmo dia do workshop”, recorda Vanessa Andrade.

Data: 23 de setembro Horário: 10h00 às 13h00 Local: Lisboa, Loja Celeiro 1º Dezembro (Rossio) Valor: 35 euros (inclui workshop presencial, degustação de refeição completa e manual de apoio com toda a informação transmitida). Inscrições: hello@greensmiles.pt

O menu preparado no workshop dará destaque aos alimentos da estação, entre eles a abóbora, as castanhas, a batata-doce, o arroz e o feijão. Todas as receitas confeccionadas são de origem vegetal.