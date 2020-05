A especialista disse que as aplicações com ácido abscísico e glicina-betaína, em associação com cálcio, “aumentaram o teor de ceras solúveis e espessura da cutícula e das células da epiderme dos frutos”, tendo sido verificado que, "durante a fase de amadurecimento, frutos com células da epiderme, hipoderme e parênquima de maior dimensão apresentaram uma menor incidência ao rachamento, o que indica a importância da flexibilidade e elasticidade da epiderme”.

A investigadora destacou ainda que os compostos aplicados não afetam as características organolépticas (textura/sabor) e melhoram o aspeto visual do fruto.

E, na sua opinião, “uma vez que estes compostos têm preços acessíveis, são ferramentas que podem ser facilmente adotadas pelos produtores de cereja”.

Outra conclusão do estudo aponta para o “aumento do calibre, em 20%”, na cereja tratada com glicina-betaína e cálcio, o que representa um impacto “muito positivo para os produtores”.

Os resultados da investigação foram publicados no Journal of the Science of Food and Agriculture e integram uma tese de doutoramento financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do programa doutoral “Cadeias de Produção Agrícola – da mesa ao campo”, com orientação das docentes da UTAD, Berta Gonçalves e Ana Paula Silva, e de Rob Schouten, da Universidade de Wageningen, Países Baixos.

A cereja, cuja apanha está a começar nesta altura, representa uma importante fonte de receita e uma alavanca para a economia local em vários concelhos do Douro e de Trás-os-Montes.