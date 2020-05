A pele é vital para a nossa saúde, ajuda a regular a temperatura corporal e constitui a primeira linha de defesa do nosso corpo contra infeções e agentes externos como a radiação ou a poluição. Um dos seus principais inimigos é a exposição excessiva, e sem cuidado, ao sol. Mais frágil, a pele fica mais exposta a inflamações e aos chamados radicais livres, ou stresse oxidativo.

A proteção da pele passa pelos cuidados habituais: o uso de protetor solar e o cuidado na escolha do horário para a exposição solar. A juntar a estes está também a alimentação, nomeadamente a ingestão de alguns nutrientes específicos, que conferem proteção à pele contra os efeitos nefastos do sol.

Nutrientes saudáveis para a pele

A vitamina E – também chamada de alfa-tocoferol – apresenta uma ação antioxidante que atenua os efeitos das radiações solares na pele. As principais fontes alimentares são os óleos de origem vegetal, como o óleo de amendoim, soja, milho ou de girassol, e os grãos de cereais e sementes. Adicionalmente, este nutriente revela ter um efeito fotoprotetor reforçado, quando conjugado com outros nutrientes antioxidantes como a vitamina C, presente em frutas e vegetais, como citrinos, kiwis, morangos, papaia, pimento, brócolos e vegetais de folha verde. A vitamina C está envolvida na maturação das células da epiderme, na produção de colagénio e em processos inflamatórios, tornando-se assim um nutriente essencial para a saúde da pele.

Os flavonoides são compostos bioativos com propriedades antioxidantes que reduzem os biomarcadores de stress oxidativo (radicais livres) potenciados pelo sol, conferindo inúmeros benefícios para a saúde. Os produtos hortícolas, as frutas, algumas bebidas como vinho tinto, o chá verde e o chá preto estão na lista de produtos a incluir na sua alimentação diária. Alguns deles, como o caso do vinho, com moderação!

De destacar as frutas e os vegetais alaranjados, que aportam duplos benefícios. Por serem ricos em carotenoides (b-caroteno, luteína e licopeno), ajudam a reduzir a presença de espécies reativas de oxigénio. A ingestão destes nutrientes antioxidantes reforça também as defesas da pele contra os raios ultravioleta. No entanto, estes efeitos protetores apenas produzem resultados se existir um consumo contínuo e regular destas substâncias.

Assim se explica a importância da adoção de uma alimentação saudável, variada e equilibrada, rica em alimentos não processados e nutrientes específicos como a vitamina E, flavonóides, β-caroteno, licopeno e luteína. Para além de se garantir uma proteção contínua da saúde da pele, alguns estudos epidemiológicos evidenciam ainda que a elevada ingestão destes nutrientes diminui o risco de melanoma cutâneo.

A dieta e cancro de pele