O IDB Rooftop, terraço panorâmico do edifício IDB Lisbon - Innovation & Design Building Lisbon, reabre portas já esta quinta-feira, dia 23 de maio.

Os lisboetas e visitantes da capital portuguesa irão poder usufruir do rooftop, que conta com novidades – como um novo circuito de skate, aulas de pintura para crianças, um novo half-court de basketball, mercado de troca de livros e roupa, cinema ao ar livre, festas com DJ’s e um novo menu de degustação do chef Dedé numa agenda repleta de arte, desporto, gastronomia e cultura.

Inaugurado no verão de 2022, o IDB Rooftop trouxe à zona oriental da cidade de Lisboa uma nova experiência de entretenimento integrada num centro de inovação e design emergente, reflexo do conceito criativo que a Jamestown, empresa de investimento e gestão imobiliária responsável pelo edifício, tem vindo a desenvolver nos últimos anos.

Horário de funcionamento do IDB Rooftop Quinta-feira, das 12H00 às 21H00

Sexta-feira, das 12H00 às 24H00

Sábado, das 12H00 às 24H00

Domingo, das 12H00 às 20H00

Segunda, terça e quarta-feira, encerrado.

Agora, o IDB Rooftop está de volta e conta com um novo programa pensado para promover o convívio de toda a comunidade e visitantes da cidade de Lisboa: o espaço continuará a ser o paraíso do skate e dos patins, e terá noites de quiz, sessões de workout, aulas de pintura para crianças e até está a ser preparado um mercado para a troca de livros e roupa. O objetivo, de acordo com o comunicado, é que todos encontrem no IDB Rooftop o sítio ideal para descontrair no final de um dia de trabalho, ou durante o fim de semana, aproveitar os raios de sol, ou apenas conviver com família e amigos.

O chef de cozinha brasileiro, Dedé, volta a ser o responsável pela oferta gastronómica residente, e conta com uma nova proposta de menu, com hambúrgueres, poke, saladas, açaí e até o típico prato britânico, fish and chips, em mais uma sugestão do chef em que são privilegiados os sabores internacionais, versáteis e práticos, sem esquecer as opções vegetarianas.

Aos domingos, o famoso brunch estará de volta, onde a principal proposta do chef serão as panquecas, que podem ser doces ou salgadas, e prometem surpreender quem as experimentar. Para acompanhar, existem, sumos frescos e, ainda, várias opções de café. Mas as novidades não vão ficar por aqui, uma vez que o chef Dedé convidará outros chefs a criarem noites gastronómicas temáticas no rooftop.

Em termos de atividades desportivas, os amantes de skate e patins voltarão a encontrar-se no IDB Rooftop. Este ano, haverá novos obstáculos e desafios. Aos sábados, patinadores e skaters profissionais irão dar aulas gratuitas a crianças e adultos. Existirão ainda os matraquilhos, um novo half-court para os praticantes de basketball, e, também, sessões de workout aos domingos.

Continuará a ser possível usufruir da oferta artística do IDB Rooftop, tal como a parede com cerca de 40 metros de comprimento do duo Los Pepes, que ilustraram uma parede com várias ilustrações de várias cores e padrões, numa obra intitulada mural "Cheira Bem, Cheira a Lisboa".

Mas as novidades e oferta não hão de ficar por aqui. O IDB Lisbon está ainda a preparar mais atividades para a toda a comunidade, nas quais nem os Santos Populares ficarão esquecidos. Até lá, os visitantes terão oportunidade de vivenciar toda a oferta já existente no IDB Rooftop, cujo objetivo é promover momentos de lazer e convívio na comunidade.

O IDB Rooftop estará em funcionamento de quinta a domingo. Para a sua reabertura, o IDB Lisbon irá realizar um evento de inauguração na próxima quinta-feira, 23 de maio, a partir das 17 horas, que contará com a presença do DJ Glue e DJ Bruma, performances de skaters e patinadores, petiscos e cocktails.