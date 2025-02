Tyshawn Jones, uma figura proeminente no mundo do skate, tem marcado esta modalidade com o seu talento excecional, dedicação e sentido de estilo único. Nascido e criado na cidade de Nova Iorque, o percurso de Tyshawn começou numa idade jovem, estabelecendo-se rapidamente como um dos skaters mais influentes da sua geração, tendo ganho o prestigiado prémio Skater of the Year (2018 e 2022).

Convidado para o desfile masculino de Outono-Inverno 2025 da Louis Vuitton pelo diretor criativo e seu amigo Pharrell Williams, Tyshawn não apenas incorpora os valores de excelência, criatividade e artesanato da Maison, como também representa um compromisso com a autenticidade, combinando a sua paixão pelo skate com o seu estilo pessoal.

Tyshawn Jones Tyshawn Jones créditos: Divulgação

Pharrell, ele próprio profundamente familiarizado com a cultura do skate, é um admirador de Tyshawn e do seu contributo para o desporto e para a cena streetwear, e estas paixões partilhadas criam uma parceria particularmente significativa.

A relação entre a Louis Vuitton e o mundo do skate não é nova, começou com o antigo Diretor Artístico Masculino, Virgil Abloh.