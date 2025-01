Para a temporada outono/inverno 2025/2026, Pharrell Williams aliou-se ao talento do designer japonês Nigo para desenhar a sua coleção de ready-to-wear masculina da Louis Vuitton. O Cour Carrée du Louvre encheu-se de looks formais e de streetwear, onde não faltam propostas com pelo, com o famoso monograma LV e malas com formatos e charms divertidos. Clique na galeria e veja as propostas da Louis Vuitton.