Vários famosos foram vistos no desfile de apresentação da nova coleção de homem da Louis Vuitton que decorreu na terça-feira, 21 de janeiro, em Paris.

Pharrell Williams, diretor criativo da coleção de homem da marca, colaborou com o estilista Nigo para a linha de outono.

O desfile, que aconteceu no Museu do Louvre, contou com nomes como Bradley Cooper, Idris Elba, Adrien Brody e Travis Scott.

