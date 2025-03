Capas de chuva com capuz, sapatos com sola de borracha, para evitar escorregões, casacos de luxo e, como complementos, todo o tipo de mala e bolsa, para guardar desde batons até um violino.

Na plateia do desfile da coleção outono/inverno de prêt-à-porter estavam personalidades como a primeira-dama de França, estrelas do K-pop coreano, a crítica Anna Wintour, as atrizes Ana de Armas, Lea Seydoux e Saoirse Ronan, e a diretora de cinema Justine Triet.

"As plataformas da estação ferroviária. O comboio. Evocamos uma parte constitutiva da história da Louis Vuitton", explicou o designer das coleções femininas da marca, Nicolas Ghesquière.

Nascida como uma casa de artigos de couro para viagem, a Louis Vuitton tornou-se em um empório mundial e as suas coleções devem refletir todo o tipo de tendências, para clientes dos cinco continentes.

Além dos "total looks", sejam em preto ou bege, e do conforto, Ghesquière propôs misturas de cores e um macacão listrado que também poderia ser um pijama, complementado com sapatos azuis e um lenço a combinar no pescoço.

Se a mulher quiser viajar "leve", peças em seda e vestidos no estilo camisola também foram exibidos, para além de um vestido longo cinzento à altura dos ombros e do pescoço a um vermelho intenso, que se repete na parte inferior da saia.

Para as nostálgicas das viagens de comboio do século passado, a marca mostrou casacos pretos com detalhes a imitar pele de animal com chapéus.