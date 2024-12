A relação de Bradley Cooper com Gigi Hadid está cada vez mais 'consolidada', aliás, o ator até já conheceu o futuro sogro.

Em conversa com a People, uma fonte falou sobre o recente encontro no Giorgio Baldi em Santa Monica, na Califórnia, e referiu que o ator, de 49 anos, "parecia dar-se bem" com o pai da modelo de 29 anos, Mohamed Hadid. O encontro aconteceu no sábado, dia 7 de dezembro.

"Eles tiveram um jantar de família com o pai dela. Eles divertiram-se muito. Pareciam estar todos muito felizes. O Bradley e a Gigi estavam de muito bom humor", relatou a fonte, acrescentando que o ator é um "cliente habitual" do restaurante onde estiveram reunidos.

"Todos partilharam histórias e riram muito. O Bradley e a Gigi deram as mãos à mesa durante a sobremesa. O Bradley parecia dar-se bem com o pai dela", realçou.

