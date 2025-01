A casa de moda Dior anunciou esta sexta-feira, 31 de janeiro, a saída do diretor artístico das suas coleções masculinas, Kim Jones, numa decisão que poderá abrir as portas da grande marca ao britânico Jonathan Anderson, atualmente na Loewe.

A Dior agradeceu ao britânico Kim Jones pelo impulso ao setor de moda masculina, onde chegou há sete anos.

"Graças ao seu talento e criatividade, ele reinterpretou constantemente a herança da casa, com uma verdadeira liberdade de tom e colaborações artísticas surpreendentes e muito bem-vindas", comentou Delphine Arnault, presidente da Christian Dior Couture, numa nota.

"Foi uma verdadeira honra criar as minhas coleções na Casa Dior, símbolo de excelência absoluta. Expresso a minha profunda gratidão ao meu atelier e aos costureiros, que me acompanharam nesta jornada maravilhosa para dar vida às minhas criações aproveito também para agradecer aos artistas e amigos que pude conhecer através das minhas colaborações", afirmou o estilista no mesmo comunicado.

Num contexto de desaceleração das vendas, o setor do luxo e da moda vive há meses uma febre de mudanças. Kim Jones já tinha deixado a direção artística da marca italiana Fendi (do grupo LVMH) em outubro de 2024.

Esta semana, durante os desfiles de alta-costura de Paris, a britânica Stella McCartney anunciou que iria recomprar a participação do poderoso grupo francês LVMH, o maior do mundo, na sua marca.

A estilista anunciou, no entanto, que continuaria a assessorar a família Arnault em questões de moda sustentável, a sua marca no setor.

Pouco depois, a Maison Margiela, do grupo OTB, anunciou que o designer belga Glenn Marten será o seu próximo diretor criativo, substituindo o britânico John Galliano.

Em dezembro, a Chanel (também pertencente à LVMH) nomeou Matthieu Blazy para a sua alta-costura, embora a primeira coleção do substituto de Virginie Viard irá ser apresentada daqui a alguns meses.

A ausência da Loewe

Algumas marcas não desfilaram neste início do ano, quer em Milão, Londres ou Paris, como a espanhola Loewe e a JW Anderson, do estilista norte-irlandês Jonathan Anderson.

Anderson poderá deixar a Loewe em breve, e essa saída pode estar relacionada à de Kim Jones, segundo especialistas da área.

Kim Jones chegou à Dior em 2018 de outra marca da LVMH, a Louis Vuitton. Jones acelerou a entrada do 'streetwear' na Louis Vuitton, um movimento que agora está totalmente integrado à marca graças ao músico e estilista Pharrell Williams.

Jonathan Anderson Jonathan Anderson créditos: Michael Tran / AFP

Jonathan Anderson liderou uma ascensão espetacular na Loewe desde que assumiu o comando em 2013. Especialista em materiais nobres, como couro, lã e metal, tem recebido boas críticas nas Semanas de Moda de Paris.

As suas criações combinam esses materiais nobres, marca registada da Loewe, com cores, cortes e padrões escolhidos com cuidado.

Anderson é um grande fã de colaborações com artistas contemporâneos, como Richard Hawkins. Os seus desfiles frequentemente acrescentam pinturas abstratas, vídeos ou esculturas.