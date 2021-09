Nem só de cozinhados a carvão vive o homem, ou será que com a abertura do restaurante COAL isso seria possível? Com carne de qualidade incomparável como protagonista da sua ementa, no novo espaço moderno, sofisticado e original da Rua Amarela em Cascais, os cinco sentidos são estimulados em pratos fora do comum que prometem fazer as delícias de quem se atrever a experimentar.

No nº 54 da Rua Afonso Sanches em Cascais nasce o COAL, o novo restaurante com esplanada, ideal para aproveitar as noites mais quentes e agradáveis.

Desafiando a provar o indulgente Tutano Grelhado (9€) ou o Portobello grelhado com molho de ervas (5€) como entradas, o principal destaque do menu são mesmo os cortes para dividir, como o T-bone Maturado (53€ p/ 2 pax.), o Chuleton Maturado (55€ p/ 2 pax.), o Entrecôte Maturado (46€ p/ 2 pax.) ou ainda a combinação Surf & Turf, composta por lombo e metade de uma lagosta (70€ p/ 2 pax), que podem ser guarnecidos por inúmeros acompanhamentos e molhos, como o Risotto de Trufa (5€) e o Creme de Demi-glace Caseiro (4€).

Adicionalmente, uma vez que nenhuma refeição pode estar completa sem a degustação da sobremesa, recomenda-se o Shot Triplo, composto por brigadeiro, ovos moles e mousse de chocolate, que irá agradar aos paladares mais gulosos.

créditos: COAL

Aos sabores, cheiros e texturas desta carta, juntam-se ainda os vinhos nacionais de pequenos produtores locais, para enriquecer esta sublime experiência gastronómica.

Com capacidade para 100 pessoas sentadas – 70 no espaço interior e 30 na esplanada – e aliado a um serviço profissional e cuidado, o COAL está envolto numa atmosfera cool e contemporânea, onde sobressaem diversos elementos decorativos que remetem para o carvão, de que são exemplo os revestimentos dos candeeiros e iluminação do espaço, os revestimentos das peças e ainda os tampos das mesas e pilares centrais que foram queimados até ficarem verdadeiramente carbonizados.

créditos: COAL

Para já aberto entre segunda e sábado entre as 18h00 e as 00h00, a partir de dia 6 de setembro o COAL funcionará todos os dias entre as 12h30 e as 00h00, disponibilizando também uma oferta mais adequada à hora de almoço.