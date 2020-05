Após semanas de confinamento doméstico, ter a oportunidade de alargar horizontes com uma das melhores vistas da capital pode chegar com um bónus, o do piquenique. Ainda sem data marcada para a reabertura, o restaurante Eleven, instalado no topo do Parque Eduardo VII, apresenta uma proposta de fruição do ar livre.

Os piqueniques no Eleven fazem-se no relvado, frente àquele restaurante lisboeta, casa com uma estrela Michelin, com a cozinha entregue a Joachim Koerper.

Os piqueniques que orçam os 35 euros, por pessoa (mínimo duas pessoas), incluem para além dos pães, queijos e enchidos, patanisca de polvo e bolinho de bacalhau, salmão marinado com ervas e a sua salada, tirinhas de rosbife com molho tártaro, Tarte Tatin com crème anglaise, água e uma garrafa de vinho Pedro & Inês (branco ou tinto).

Eleven Rua Marquês de Fronteira, Jardim Amália Rodrigues, em Lisboa Contactos: Tel. 213 862 211; E-mail:11@restauranteleven.com

As reservas fazem-se pelo tel. 911 535 021 ou 1e-mail 1@restauranteleven.com

O restaurante conta com estacionamento privado.