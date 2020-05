Desde o início da pandemia COVID-19 que os produtores vitivinícolas alentejanos se adaptaram ao digital, como forma de promoverem as suas marcas, mas também de dar a conhecer algumas curiosidades sobre o mundo dos vinhos na região onde laboram.

Para que possamos acompanhar os diretos nas redes sociais dos Vinhos do Alentejo, aquela entidade criou uma agenda com ligação direta para todas as iniciativas. Um espaço de partilha de conselhos para apreciar um vinho, conversas com os enólogos, mas também leilões online, debates, entre outras atividades.

Adega da Ervideira, Casa Relvas, Herdade de Rocim, Monte da Raposinha, estão entre os produtores que já se juntaram às conversas online.