Vinhos, gastronomia e património no guia para 2020 da Rota da Bairrada

A antecipar a reabertura da Rota da Bairrada, já este mês de maio, foi lançado o “Guia de Enoturismo Bairrada 2020”, que reúne a oferta turística de forma sucinta e prática. O guia com uma forte componente de enoturismo, encontra-se em formato digital e disponível para consulta aqui.

O manual agora lançado destaca, para além dos vinhos, a gastronomia, a riqueza natural e cultural, e a oferta de alojamento, desde hotéis, apartamentos turísticos, unidades de agroturismo e alojamento local.

De entre os associados da Rota da Bairrada, são 26 os produtores de vinho representados, 28 restaurantes e assadores, 17 unidades de alojamento, quatro empresas de animação e uma agência de viagens. Tudo isto dentro dos oito municípios que compõem a região – Águeda, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Mealhada, Oliveira do Bairro e Vagos – e que também têm papel de destaque no Guia, com a identificação de “Seis coisas a não perder” em cada um deles.

Espaço Bairrada. créditos: Ricardo ALMEIDA

Há também propostas de empresas de animação e agências de viagens cujo foco é a Bairrada.

Entretanto, a Rota da Bairrada vai reabrir já este maio os seus dois espaços, ambos com o selo “Clean & Safe”, atribuído pelo Turismo de Portugal: o da Curia no dia 19 e o de Oliveira do Bairro no dia 26. “Numa primeira fase com horário reduzido – de terça-feira a Sábado, das 14h30 às 19h00 – e com algumas restrições em termos de atividades – não haverá lugar a provas de vinhos e aos jogos didáticos. A seu tempo, tudo voltará à normalidade”, informa aquela entidade.

Para já, é possível comprar vinho e demais produtos, assim como consultar a equipa da Rota para criação de roteiros, marcação de visitas e estadias, bem como outros pedidos.