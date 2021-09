Apresenta-se como “a primeira escola portuguesa de cozinha saudável e natural onde os alunos, além de receitas deliciosas, aprendem a adotar práticas e técnicas de cozinha que tiram o maior partido de cada alimento, sem desperdício, sem aditivos químicos e com todo o sabor”. Na CookingSchool, fundada por Sofia Paixão, professora de cozinha saudável e natural e especialista em alimentação sem glúten, os alunos podem optar por cursos e workshops temáticos, para quem quer aprofundar os conhecimentos em áreas específicas da cozinha saudável.

Em alternativa, os interessados encontram o Curso Completo de Cozinha Natural, ao longo de 12 semanas e que dota os alunos de conhecimentos sobre práticas e técnicas de cozinha saudáveis em todas as áreas da cozinha natural.

Paralelamente, estão disponíveis sessões individuais de Cooking Coach, um apoio personalizado para quem precisa de ajuda pontual.

“Em todos os cursos e workshops, além de técnicas e receitas deliciosas, os alunos aprendem a improvisar, a substituir ingredientes e a criar as suas próprias receitas, dando-lhes autonomia e confiança na cozinha” acrescenta Sofia Paixão que acrescenta: “não acredito na expressão “eu não tenho jeito para cozinhar”. Acredito que cozinhar é uma capacidade inata a todos nós e que existe apenas a necessidade de a explorar e despertar”.

A escola, cujo ensino se faz preponderantemente online, conta com uma equipa de professores especializados em diferentes áreas da cozinha. Fazem parte do projeto a já citada Sofia Paixão, Joana Limão, Cátia Curica e Eunice Maia.

“No site da escola, podem adquirir-se Cartões de Oferta personalizados de diferentes valores, que podem ser usados na compra de qualquer curso ou produto da escola”, informam os responsáveis da CookingSchool.

As inscrições para as diferentes ofertas da escola já estão abertas e a segunda turma do Curso Completo de Cozinha Natural arranja já no final de setembro.